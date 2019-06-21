Экономика

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитовИнтерфакс 09:53

На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Читать в источнике
с чего всё началось

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс09:53

Подробнее о событии

Греф допустил, что в России ужесточат условия выдачи кредитов

БИЗНЕС Online12:57

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

Интерфакс09:53

Греф допустил ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов

РБК13:28

Греф не исключает, что в России ужесточат условия выдачи потребкредитов

DP.RU10:51

Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

Ведомости10:29

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

Эхо Москвы14:00

Греф не исключает, что в РФ могут ужесточить ограничения по потребкредитам

Финмаркет09:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.
Обновлено в 14:29
Политика

Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Общество

В Чечне более 40 тысяч человек остались без света

Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Происшествия

13 автомобилей столкнулись на МКАД

Обновлено в 14:16
Происшествия

Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке

В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Обновлено в 13:27
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Придется стать королем: принц Уильям празднует 37-летие

Принц Уильям отмечает день рождения: 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено в 14:56
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Футбол

СМИ сообщили о переходе футболиста «Ливерпуля» в «Зенит»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в «Зенит», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 13:41
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Серпухове ребенок попал под винты катера

12-летний школьник попал под винты катера в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, катер наехал на ребенка на р. Ока.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Футбол

Дмитрий Аленичев: «Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере»

Рубцов ответил болельщикам в кино, Аленичев - на поле – Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, – говорит Аленичев.
Обновлено в 13:10
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Футбол

Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России

Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
Обновлено в 13:48
Гаджеты

Xiaomi потратит порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei

Как стало известно, Xiaomi потратит еще порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei.
Обновлено в 12:20
Наука

В Китае массово пускают на органы политических заключенных

Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Музыка

София Ротару после долгого перерыва выступит в России

Обновлено в 13:52
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
Политика

Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова

Активисты петербургского штаба Навального опубликовали видео, на котором, по их словам, сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Общество

Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» отправились к месту выпуска

Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Обновлено в 10:00
Происшествия

СК начал проверку после гибели мужчины на железной дороге в Москве

В столице организована доследственная проверка по факту смерти мужчины на перегоне между станциями «Москворечье» и «Царицыно» Курского направления МЖД, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 11:52
Футбол

Неймар принял все выдвинутые «Барселоной» условия для трансфера

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар согласился на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения в каталонский клуб.
Обновлено в 13:40
Спорт

Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии

Обновлено в 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное