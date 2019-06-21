Экономика
Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитовИнтерфакс 09:53
На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфакс09:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.
Обновлено в 14:29
Политика
Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Общество
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света
Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Происшествия
13 автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 14:16
Происшествия
Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке
В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Обновлено в 13:27
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Придется стать королем: принц Уильям празднует 37-летие
Принц Уильям отмечает день рождения: 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено в 14:56
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Футбол
СМИ сообщили о переходе футболиста «Ливерпуля» в «Зенит»
Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в «Зенит», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 13:41
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Серпухове ребенок попал под винты катера
12-летний школьник попал под винты катера в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, катер наехал на ребенка на р. Ока.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Футбол
Дмитрий Аленичев: «Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере»
Рубцов ответил болельщикам в кино, Аленичев - на поле – Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, – говорит Аленичев.
Обновлено в 13:10
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Футбол
Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России
Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
Обновлено в 13:48
Гаджеты
Xiaomi потратит порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei
Как стало известно, Xiaomi потратит еще порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei.
Обновлено в 12:20
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Музыка
София Ротару после долгого перерыва выступит в России
Обновлено в 13:52
Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Активисты петербургского штаба Навального опубликовали видео, на котором, по их словам, сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Обновлено в 10:00
Происшествия
СК начал проверку после гибели мужчины на железной дороге в Москве
В столице организована доследственная проверка по факту смерти мужчины на перегоне между станциями «Москворечье» и «Царицыно» Курского направления МЖД, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 11:52
Футбол
Неймар принял все выдвинутые «Барселоной» условия для трансфера
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар согласился на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения в каталонский клуб.
Обновлено в 13:40
Спорт
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Обновлено в 12:49