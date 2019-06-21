Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфаксвчера в 09:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы
В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Путин запретил авиаперелеты в Грузию
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:29
Здоровье
Эксперты назвали 5 нервных привычек, влияющих на здоровье
Эксперты назвали 5 нервных привычек человека, влияющих на здоровье.
Обновлено вчера в 07:24
Игры
В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой
Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП
В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе
Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным
Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Игры
Бета-тестирование Halo: Reach на PC стартует на будущей неделе
Обновлено вчера в 09:27
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Общество
В Волгограде на Мамаевом кургане зажгли тысячи свечей
Обновлено вчера в 15:37
Космос
Роскосмос отложил запуск телескопа «Спектр-РГ»
По данным пресс-службы госкорпорации, при подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и телескопом был выявлен недочёт, в связи с чем госкомиссия поручила отложить запуск на резервную дату.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:24
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»
Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил разницу между заработной платой чиновника и рядового работника.
Обновлено 20 июня в 09:05
Технологии
«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»
Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».
Обновлено вчера в 04:01
Общество
«Роскосмос» разработал кодекс поведения для космонавтов
«Роскосмос» разработал кодекс профессиональной этики для космонавта. Проект был опубликован на сайте нормативных правовых актов России.
Обновлено вчера в 22:19
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Таня Терешина: «Как прожить на 100 тысяч? У меня же дети»
Певица уверена, что прожить на 100 тысяч рублей в месяц с двумя детьми просто невозможно.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой снова женился
Бывший супруг Наталью Водяновой британский лорд Джастин Портман снова женился.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено 20 июня в 05:19
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено вчера в 16:17