Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16

В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.

с чего всё началось

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

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