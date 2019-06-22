Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфаксвчера в 09:53

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Глава Сбербанка допустил ужесточение выдачи потребительских кредитов

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Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

Интерфаксвчера в 09:53

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

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Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

Ведомостивчера в 10:29

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Коммерсантъвчера в 19:16

Греф не исключает, что в РФ могут ужесточить ограничения по потребкредитам

Финмаркетвчера в 09:35
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
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Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
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Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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