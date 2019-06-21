Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфаксвчера в 09:53

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Глава Сбербанка допустил ужесточение выдачи потребительских кредитов

URA.Ru00:05

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

Коммерсантъвчера в 19:16

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

Интерфаксвчера в 09:53

Греф допустил ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов

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Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

Ведомостивчера в 10:29

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

Эхо Москвывчера в 14:00

Греф не исключает, что в РФ могут ужесточить ограничения по потребкредитам

Финмаркетвчера в 09:35
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Обновлено 20 июня в 06:17
Происшествия

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Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
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Происшествия

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Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
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Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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Делф может уйти из «Манчестер Сити»

По информации источника, 29-летний английский футболист уйдёт в другу команду, если «Манчестер Сити» удастся приобрести полузащитника «Атлетико» Родри.
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Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
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Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
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Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

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В Грузии указ Путина назвали наказанием

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Обновлено в 01:39
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Телеведущая отметила, что любимая работа почти лишила ее сна, но как-то исправлять это она не собирается: – Иногда встаю в три утра, а лечь могу и в полночь, и в час ночи.
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Гран-при тринадцатого фестиваля «Зеркало» достался Кантемиру Балагову

За 7 дней жюри отсмотрели огромное количество материала и отдали гран-при Кантемиру Балагову и его фильму "Дылда".
Обновлено вчера в 14:23
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Учёные впервые записали песню японского кита

Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые записали пение японского кита.
Обновлено 20 июня в 11:11
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Вторую позицию занимает рак печени и внутрипеченочных протоков с коэффициентом летальности 38, 4 процентов, показатель же смертельного исхода при раке пищевода составил 29, 9 процентов.
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Обновлено вчера в 21:06
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