Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфаксвчера в 09:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, политдонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Хоккей
«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019
Обновлено вчера в 20:20
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями
Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".
Обновлено в 00:50
Космос
Новый спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию
Космический аппарат с системным номером 758 запустили 27 мая. К настоящему моменту его ввели в эксплуатацию.
Обновлено в 02:18
Авто
В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком
Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Происшествия
Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за ДТП
Около 4 тыс. человек в Пермском крае остались без газоснабжения в результате ДТП, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников
Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Футбол
Делф может уйти из «Манчестер Сити»
По информации источника, 29-летний английский футболист уйдёт в другу команду, если «Манчестер Сити» удастся приобрести полузащитника «Атлетико» Родри.
Обновлено в 02:16
Политика
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:20
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 03:46
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Арина Шарапова откровенно рассказала об отношении к ботоксу
Телеведущая отметила, что любимая работа почти лишила ее сна, но как-то исправлять это она не собирается: – Иногда встаю в три утра, а лечь могу и в полночь, и в час ночи.
Обновлено в 02:01
Кино
Гран-при тринадцатого фестиваля «Зеркало» достался Кантемиру Балагову
За 7 дней жюри отсмотрели огромное количество материала и отдали гран-при Кантемиру Балагову и его фильму "Дылда".
Обновлено вчера в 14:23
Наука
Учёные впервые записали песню японского кита
Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые записали пение японского кита.
Обновлено 20 июня в 11:11
Здоровье
Минздрав России опубликовал список самых опасных видов рака
Вторую позицию занимает рак печени и внутрипеченочных протоков с коэффициентом летальности 38, 4 процентов, показатель же смертельного исхода при раке пищевода составил 29, 9 процентов.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова грустит под песню «Не отрекаются любя»
Обновлено в 03:09
Экономика
Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда
Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:06