Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ 21 июня в 19:16
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфакс21 июня в 09:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:09, Вашингтон
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На Украине разбился самолёт Ан-2
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Происшествия
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Общество
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Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
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Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская обиделась на упреки в соцсетях
Любовь Успенская в последнее время регулярно получает от подписчиков упреки в злоупотреблении фотошопом.
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Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Петербурге собака спасла новорождённую девочку
В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
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Футбол
Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира
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Обновлено в 07:34
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
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Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
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Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
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Армия и оружие
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Авто
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Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
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Общество
Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»
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Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
На новой карте Солнечной системы Элеоноры Латц, которая показывает точные орбитальные траектории более 18 000 небесных объектов, можно найти Марс.
Обновлено 21 июня в 03:03
Общество
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер в возрасте 71 года
Бывший мэр Читы, который управлял городом почти 20 лет — Анатолий Михалёв — скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 01:33