Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфаксвчера в 09:53

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Глава Сбербанка допустил ужесточение выдачи потребительских кредитов

URA.Ru00:05

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

Коммерсантъвчера в 19:16

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

Интерфаксвчера в 09:53

Греф допустил ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов

РБКвчера в 13:28

Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

Ведомостивчера в 10:29

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

Эхо Москвывчера в 14:00

Греф не исключает, что в РФ могут ужесточить ограничения по потребкредитам

Финмаркетвчера в 09:35
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
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Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

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Вокалист System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

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Политика

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию

Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Экономика

15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег

Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
Обновлено вчера в 12:01
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Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Общество

В поселке Ханымей ЯНАО установили мемориал «Эхо войны»

Отряд уже более трех лет ведет поиск павших защитников Отечества, за это время найдены останки 40 бойцов Красной армии.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Нижегородской области задержали подозреваемого в тройном убийстве

Обновлено в 04:11
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Общество

До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе

Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск

Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, подозреваемого в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 00:34
Экономика

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Петербурге станцию метро затопило водой после сильнейшего ливня

В Санкт-Петербурге произошло подтопление станции метро «Площадь восстания» из-за беспрерывного вечернего ливня, который накрыл город в пятницу вечером, 21 июня.
Обновлено в 01:31
Транспорт

Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах

Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
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Кино

Джилленхол рассказал о решении сыграть Мистерио в новом фильме о Человеке-пауке

Американский актёр Джейк Джилленхол в интервью РИА Новости рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 04:25
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Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Общество

В Пензе специалисты осмотрели танк Т-34

Порядка 40 лет у краеведческого музея на ул. Карла Маркса в Пензе стоит танк Т-34.
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Общество

В мире отмечают день летнего солнцестояния

Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
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Футбол

Кубок Африки. Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии

Египет обыграл Зимбабве в матче 1-го тура Кубка Африки со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Трезеге.
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Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q

Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.
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Армия и оружие

Трамп сообщил о возможных последствиях войны США и Ирана

Накануне стало известно о том, что Трамп в последний момент отменил удар США по Ирану.
Обновлено вчера в 20:12
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