Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфаксвчера в 09:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:43, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Общество
Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Производитель отзывает 60 тысяч Mercedes в Германии
Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.
Обновлено в 10:14
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Космос
У колец Урана определили температуру и плотность
Обновлено вчера в 14:52
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск
Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.
Обновлено в 10:35
Политика
Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов прилетел в США для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 09:03
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Футбол
«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом
Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.
Обновлено в 10:14
Общество
В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»
С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих
Обновлено в 07:55
Футбол
Ди Франческо возглавил «Сампдорию»
Пресс-служба "Сампдории" сообщает, что Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером команды, как это и ожидалось ранее.
Обновлено в 09:06
Авто
Ford представил компактный электрический кроссовер
Компания Ford представила полностью электрическую версию компактного кроссовера Territory, специально разработанного для китайского рынка.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
"После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.
Обновлено в 10:19