Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфаксвчера в 09:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:16, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Российские туроператоры прекращают продажи туров в Грузию
Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожника Jimny Gan
Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено вчера в 17:44
Космос
Демон с Нибиру показал оскал: не горит в атмосфере Земли – ученые встревожены появлением наследника Звезды смерти
Уфологи сделали новые снимки марсианского демона, который смог беспрепятственно пересечь атмосферу Земли и не сгорел, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Vista.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Политика
В Крыму назвали фейками украинские угрозы обезвоживания полуострова
В Крыму заявили, что эи угрозы - всего лишь провокационные фейки. Об этом заявил председатель ОП Крыма Григорий Иоффе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ
По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный двигатель.
Обновлено в 05:45
Футбол
Дзюба вернулся в расположение «Зенита»
В пятницу к «Зениту» на сборах в Австрии присоединился Артем Дзюба.
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Кремль назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что полеты в Грузию возобновятся только после нормализации обстановки в стране.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Массовая драка призывников произошла в Набережных Челнах. По факту инцидента местная прокуратура проводит проверку в военкомате.
Обновлено в 08:49
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика
Россиянам рекомендовали вернуться из Грузии в Россию
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки граждан между Россией и Грузией.
Обновлено в 06:53
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05