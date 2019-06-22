Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфаксвчера в 09:53

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Глава Сбербанка допустил ужесточение выдачи потребительских кредитов

URA.Ru00:05

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

Коммерсантъвчера в 19:16

Греф не исключает, что в РФ могут ужесточить ограничения по потребкредитам

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Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

Интерфаксвчера в 09:53

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

Эхо Москвывчера в 14:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:16, Вашингтон
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