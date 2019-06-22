Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
с чего всё началось

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфаксвчера в 09:53

Подробнее о событии

Греф допустил ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов

РБКвчера в 13:28

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

Коммерсантъвчера в 19:16

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

Эхо Москвывчера в 14:00

Глава Сбербанка допустил ужесточение выдачи потребительских кредитов

URA.Ru00:05

Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

Ведомостивчера в 10:29

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

Интерфаксвчера в 09:53

Греф не исключает, что в РФ могут ужесточить ограничения по потребкредитам

Финмаркетвчера в 09:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Происшествия

Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Обновлено в 13:19
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Политика

В Иране казнили шпионившего в пользу США

В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.
Обновлено в 11:23
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Политика

В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Общество

Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал

Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

Обновлено в 12:19
Футбол

ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21

Обновлено в 13:57
Армия и оружие

МИД Ирана пообещал противостоять угрозам США

Тегеран намерен противостоять любой угрозе нарушения территориальной целостности со стороны США.
Обновлено в 04:46
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Происшествия

Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве

Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».
Обновлено в 05:19
Политика

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено вчера в 05:16
Политика

Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Игры

В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК

Обновлено вчера в 14:23
Футбол

Капитан «Аякса» определился со следующим клубом

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт в скором времени может перейти в туринский "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное