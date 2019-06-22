Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
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В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфаксвчера в 09:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
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В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
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Обновлено в 11:36
Политика
В Иране казнили шпионившего в пользу США
В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.
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Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
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Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Футбол
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
МИД Ирана пообещал противостоять угрозам США
Тегеран намерен противостоять любой угрозе нарушения территориальной целостности со стороны США.
Обновлено в 04:46
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Происшествия
Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве
Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».
Обновлено в 05:19
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Игры
В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК
Обновлено вчера в 14:23
Футбол
Капитан «Аякса» определился со следующим клубом
Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт в скором времени может перейти в туринский "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00