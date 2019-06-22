Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитовКоммерсантъ вчера в 19:16
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфаксвчера в 09:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Вашингтон
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Происшествия
El Pais: на ГЭС в Испании произошел взрыв
По меньшей мере четыре человека пострадали в субботу в Испании в результате взрыва на гидроэлектростанции. Об этом сообщила газета El Pais.
Обновлено в 12:02
Здоровье
Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали
В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Политика
Володин заявил о проблемах для туризма на фоне событий в Грузии
Развитие туризма между Россией и Грузией и планировавшаяся отмена виз затруднены по причине проблем властей Грузии в обеспечении соблюдения законов в своей стране.
Обновлено в 05:59
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 05:46
Общество
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за криков в доме политика
Бывшему главе британского МИДа и экс-мэру Лондона Борису Джонсону пришлось разговаривать с полицейскими, после того как его соседи пожаловались на женские крики из его дома.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар
Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.
Обновлено в 10:29
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено 20 июня в 11:04
Политика
Грузия два года просила провести у неё заседание МАП
Руководство Грузии два года стояла в очереди на право провести у себя заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и обещала гостям безопасность.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Тюремный срок Марии Бутиной сократили
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Космос
Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс
Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Автоспорт
Райкконен, Риккардо и Грожан вызваны к стюардам
Сразу три пилота были вызваны к стюардам по итогам квалификации Гран-при Франции. Все они стали участниками эпизода в начале квалификации.
Обновлено в 11:25