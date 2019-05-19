Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 годуИзвестия вчера в 09:54
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Такое предположение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
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Политика
Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Обновлено в 03:47
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Сборная России обыграла Латвию на ЧМ по хоккею в Словакии
Сборная России по хоккею обыграла Латвию на чемпионате мира в Словакии в субботу, 18 мая.
Обновлено 18 мая в 10:47
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Общество
Саратов назван одним из самых хамских городов России
Всего в опросе приняли участие более чем три тысячи жителей 27 городов. Лидерами «хамского рейтинга» стали Пермь, Челябинск и Саратов.
Обновлено в 08:10
Энергетика
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть
Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300
Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Загитова грозит наказание за вождение без прав
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Кино
Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Общество
В Москве на две недели раньше срока наступило климатическое лето
Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше срока.
Обновлено в 08:04
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Пышногрудая внучка Михаила Боярского порадовала фанатов новыми фото
У Михаила Бояркого есть двое внучек от сына Сергея - Екатерина, родившаяся в 1998 году, и Александра, появившаяся через десять лет.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Как будет работать Android на смартфонах Huawei, пояснили в Google
Ранее сообщалось, что решение Google лишит смартфоны Huawei операционной системы Android.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии
Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
Обновлено в 07:08
Общество
В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера
Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».
Обновлено в 08:20
Политика
Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде
Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Россиянка привязала сына к столбу за прогулы в школе
Жительница Омской области привязала своего 10-летнего сына к столбу за прогул школьных занятий.
Обновлено в 04:11