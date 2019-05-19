Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 годуИзвестия вчера в 09:54

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Такое предположение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
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Греф: при инфляции ниже 4% ставки по ипотеке будут на уровне 7-8%

Финмаркетвчера в 10:00

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известиявчера в 09:54

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Вести.Ruвчера в 08:34

Греф: ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8%

News.ruвчера в 09:26

Греф не исключил снижение ставки по ипотеке до 8%

ФАНвчера в 08:58

Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ТАССвчера в 08:35

Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

Российская газетавчера в 09:43
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Политика

Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

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Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Хоккей

Сборная России обыграла Латвию на ЧМ по хоккею в Словакии

Сборная России по хоккею обыграла Латвию на чемпионате мира в Словакии в субботу, 18 мая.
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Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого

Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
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Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
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Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

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Общество

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Всего в опросе приняли участие более чем три тысячи жителей 27 городов. Лидерами «хамского рейтинга» стали Пермь, Челябинск и Саратов.
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Энергетика

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Политика

Главы СБУ и ССО не отдали честь Зеленскому во время инаугурации

Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300

Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Загитова грозит наказание за вождение без прав

Обновлено вчера в 11:09
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Кино

Финал «Игры престолов» растащили на мемы

Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Обновлено в 07:32
Общество

В Москве на две недели раньше срока наступило климатическое лето

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше срока.
Обновлено в 08:04
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
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«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Обновлено в 05:32
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Пышногрудая внучка Михаила Боярского порадовала фанатов новыми фото

У Михаила Бояркого есть двое внучек от сына Сергея - Екатерина, родившаяся в 1998 году, и Александра, появившаяся через десять лет.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

Как будет работать Android на смартфонах Huawei, пояснили в Google

Ранее сообщалось, что решение Google лишит смартфоны Huawei операционной системы Android.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии

Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
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В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера

Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».
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Политика

Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде

Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Обновлено в 08:12
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
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Происшествия

Россиянка привязала сына к столбу за прогулы в школе

Жительница Омской области привязала своего 10-летнего сына к столбу за прогул школьных занятий.
Обновлено в 04:11
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В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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