Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 годуИзвестия 09:54

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Такое предположение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
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Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Коммерсантъ16:00

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Вести.Ru08:34

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

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Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

Российская газета09:43

Греф: ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8%

News.ru09:26

Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ТАСС08:35

Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году, но конкретики избежал

Фонтанка.Ру10:19
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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