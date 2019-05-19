Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 годуИзвестия 09:54

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Такое предположение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Происшествия На Шпицбергене погибли двое польских ученых Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

Общество В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Футбол «Манчестер Сити» объявил об уходе Компани «Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.

Общество Изюм: польза и вред для организма Изюм — польза Помощь в пищеварении Изюм может сохранить здоровье пищеварительной системы.

Политика Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.

Происшествия В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову.

Музыка Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении» Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».

Музыка Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.

Происшествия Участник Московского полумарафона умер после финиша Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Музыка Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Хоккей Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла Италию и стала победителем Евро-2019 U17 В Дублине на стадионе «Таллахт» состоялся финал чемпионата Европы — 2019 U17. В матче приняли участие сборные Нидерландов и Италии.

Музыка Скончался певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Кино Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов» Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.

Шоу-бизнес Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу 41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.

Политика Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Авто Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.