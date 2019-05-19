Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 годуИзвестия 09:54

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Такое предположение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
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Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Коммерсантъ16:00

Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году, но конкретики избежал

Фонтанка.Ру10:19

Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ТАСС08:35

Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

Российская газета09:43

Греф: ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8%

News.ru09:26

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известия09:54

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Вести.Ru08:34
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Армия и оружие

В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР

Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната

В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
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Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
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ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
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AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
Обновлено в 20:20
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Решив добавить своему проходу по красной дорожке эмоций, Тони вскинула обе руки вверх - и в этот момент ее грудь случайно выскользнула из платья.
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Общество

В СахГУ готовятся к приемной кампании

По итогам приемной кампании 2018 года количество претендентов на одно бюджетное место варьировалось от 3 до 5 человек.
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Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
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Обновлено в 09:00
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
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Общество

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Гаджеты

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

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На Камчатке студент подозревается в покупке и хранении автомата АК-74

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Культура

Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»

Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
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Политика

В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций

Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе.
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Транспорт

Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару

В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
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Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Хоккей

Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев

Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено в 16:38
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Депутат Александр Шаферов предложил «ликвидировать как класс» детские дома в Магаданской области

Депутат Магаданской областной думы Александр Шаферов выступил с предложением расформировать детские дома на Колыме.
Обновлено в 21:07
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и повторил рекорд

Месси в шестой раз стал лучшим голеадором чемпионата, повторив таким образом рекорд легендарного форварда "Атлетика" Тельмо Сарры.
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Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено в 10:54
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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