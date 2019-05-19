Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 годуИзвестия 09:54
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Такое предположение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
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Армия и оружие
В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР
Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:27
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
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В амурском селе Усть-Ивановка горел детский сад
Обновлено в 10:27
Футбол
Ростов — Зенит 1:0
"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
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AFP: умер певец Нильда Фернандез
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Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено в 20:25
Кино
Бывшая девушка Ди Каприо смутила Каннский фестиваль голой грудью, случайно выскользнувшей из платья
Решив добавить своему проходу по красной дорожке эмоций, Тони вскинула обе руки вверх - и в этот момент ее грудь случайно выскользнула из платья.
Обновлено в 18:50
Общество
В СахГУ готовятся к приемной кампании
По итогам приемной кампании 2018 года количество претендентов на одно бюджетное место варьировалось от 3 до 5 человек.
Обновлено в 20:54
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Общество
Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность
Гороскоп на 19 мая, по данным астрологов наступает майское полнолуние.
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Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Культура
Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»
Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Политика
В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций
Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе.
Обновлено в 20:03
Транспорт
Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару
В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
Обновлено в 17:12
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Хоккей
Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев
Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено в 16:38
Общество
Депутат Александр Шаферов предложил «ликвидировать как класс» детские дома в Магаданской области
Депутат Магаданской областной думы Александр Шаферов выступил с предложением расформировать детские дома на Колыме.
Обновлено в 21:07
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и повторил рекорд
Месси в шестой раз стал лучшим голеадором чемпионата, повторив таким образом рекорд легендарного форварда "Атлетика" Тельмо Сарры.
Обновлено в 13:33
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54