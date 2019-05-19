Финансы
Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дняВести.Ru вчера в 04:43
Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф. Ипотека в день обращения может стать доступной в 2019-м для жителей Москвы и Подмосковья.
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Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году, но конкретики избежал
Фонтанка.Рувчера в 10:19
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