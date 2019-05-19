Финансы

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дняВести.Ru вчера в 04:43

Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф. Ипотека в день обращения может стать доступной в 2019-м для жителей Москвы и Подмосковья.
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Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

Российская газетавчера в 09:43

Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году, но конкретики избежал

Фонтанка.Рувчера в 10:19

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известиявчера в 09:54

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Коммерсантъвчера в 16:00

Греф: ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8%

News.ruвчера в 09:26

Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ТАССвчера в 08:35

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Вести.Ruвчера в 08:34
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Музыка

12-летний забайкалец Толочкин пробился в финал песенного телешоу «Ты супер!»

Воспитанник Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 12-летний Виталий Толочкин прошёл в финал всероссийского песенного конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
ЖКХ

В Прикамье пересмотрят тариф за вывоз ТКО

Краевое министерство ЖКХ снизило нормативы накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных и индивидуальных домов.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Происшествия

На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Из-за непогоды в районах Приморья оборвались линии электропередач

Бригады рабочих восстанавливают повреждённые конструкции В Приморье непогода стала основной причиной порывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 00:38
Общество

Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины

Обновлено 18 мая в 04:51
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено вчера в 19:33
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Наука

Воображение делает некоторые места эмоционально значимыми

Обновлено в 00:40
Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Телеканал HBO, транслировавший культовый сериал «Игра престолов», сообщил об официальном завершении показа финала саги.
Обновлено вчера в 23:17
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Чучело маршала Жукова притащили к харьковскому горсовету

Обновлено 17 мая в 16:52
Происшествия

Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Двое ученых погибли на Шпицбергене

В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Политика

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Экономика

«Ростех» оценил эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн руб

Госкорпорация "Ростех" подготовила план развития технологии промышленного интернета вещей (IIoT), где оценила экономический эффект от ее внедрения до 2024 года в пять триллионов рублей, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:38
Экономика

РАНХиГС: российские предприятия стали чаще закупать отечественное оборудование, хотя предпочли бы европейское

Согласно планам закупок оборудования, основными поставщиками оборудования на российские предприятия стали отечественные производители.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Германии один человек погиб и десятки ранены в ДТП с автобусом

Отмечается, что один человек погиб, пятеро пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии, еще десятки получили легкие ранения.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено вчера в 12:45
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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