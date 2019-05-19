Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 годуИзвестия 09:54
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Такое предположение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
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Греф рассказал о планах Сбербанка сократить процесс получения ипотеки до одного дня
Rambler News Service08:33
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