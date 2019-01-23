Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке к концу 2019 годаИзвестия 02:23

Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассчитывает на стабилизацию инфляции в России и не исключает, что к концу года в стране произойдет снижение ставок по ипотеке. Такой прогноз банкир сделал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает 23 января ТАСС.
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Герман Греф
По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать.
— Герман Греф, российский политикРИА Новости 01:02

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