Экономика
Глава Сбербанка Герман Греф допустил смену его названия, так как организация всё больше становится технологической компанией. «Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», — цитирует Грефа РИА Новости.
RT на русском08:59
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Сейчас еще рано об этом говорить. Мы действительно обсуждаем, мы эту тему проговариваем. Когда мы будем готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти.
— Герман Греф, российский политикТАСС 08:13
с чего всё началось
Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк». Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам наблюдательного совета, передает корреспондент РБК.РБК07:26
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