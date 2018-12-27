Финансы

Греф допустил рост банковских ставок в начале 2019 года
REGNUM
07:36

Выдавая жилищные кредиты, чистая маржа для банка составляет 0,1%. «Конечно, в текущих условиях, боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки», — сказал Греф. Глава Сбербанка назвал вероятным повышение кредитных и депозитных ставок в начале 2019 года.
REGNUM07:36
Герман Греф
У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования центробанков, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года.
— Герман Греф, российский политикЭкономика сегодня 05:43

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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