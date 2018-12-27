Финансы
Греф заявил о возможном повышении ипотечных ставок в начале 2019 года
Греф заявил о возможном повышении ипотечных ставок в начале 2019 годаОбщественное телевидение России05:00
В начале 2019 года в России могут вырасти ипотечные ставки. Соответствующий прогноз в интервью телеканалу «Россия-24» озвучил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, в будущем году также ожидается небольшое повышение кредитных и депозитных ставок.
Общественное телевидение России05:00
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У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования центробанков, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года.
— Герман Греф, российский политикЭкономика сегодня 05:43
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