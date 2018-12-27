Финансы

Греф заявил о возможном повышении ипотечных ставок в начале 2019 года
Общественное телевидение России
05:00

В начале 2019 года в России могут вырасти ипотечные ставки. Соответствующий прогноз в интервью телеканалу «Россия-24» озвучил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, в будущем году также ожидается небольшое повышение кредитных и депозитных ставок.
Общественное телевидение России05:00
Герман Греф
У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования центробанков, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года.
— Герман Греф, российский политикЭкономика сегодня 05:43

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Сбербанк ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году - Греф

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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