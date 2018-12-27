с чего всё началось

Глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы там получить услугу. Скорее всего, наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию.

Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.

Путешествия Путешествия Турция вводит для туристов налог на безопасность Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.

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