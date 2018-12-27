Общество

Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка
РБК
10:53

Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
РБК10:53
Герман Греф
Глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы там получить услугу. Скорее всего, наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию.
— Герман Греф, российский политикРБК 10:53
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью телеканалу «Россия 24
», что планирует закрывать малопосещаемые отделения банка в городах по всей стране.
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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