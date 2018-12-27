Общество
Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка
Греф анонсировал сокращение сети отделений СбербанкаРБК10:53
Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
РБК10:53
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Глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы там получить услугу. Скорее всего, наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию.
— Герман Греф, российский политикРБК 10:53
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что планирует закрывать малопосещаемые отделения банка в городах по всей стране.Lenta.ru13:07
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