Финансы
Акции Сбербанка принесут рекордные дивидендыНакануне.Ru вчера в 18:14
Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выплатить 361,39 млрд руб. дивидендов по итогам 2018 года. Как сообщил глава банка Герман Греф, "показатели бизнеса - рекордные".
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Принято решение рекомендовать годовому собранию заплатить дивиденды в размере 16 руб., эта сумма одинакова на обыкновенную и на привилегированную акции. Общая сумма дивидендов — 361 млрд 391 млн 168 тыс. руб. Это составляет 43,5% от нашей прибыли по МСФО и 46,2% от прибыли по РСБУ.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ вчера в 08:35
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