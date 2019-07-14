Политика
Греф, Чемезов и западный «интернет вещей» определят будущее РоссииREGNUM вчера в 04:34
Владимир Путин Надо сказать, что соглашения о намерениях с госкорпорациями были готовы уже давно, впрочем, как и распределение "цифры" по направлениям.
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Происшествия
Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову
Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Кино
Александр Петров претендует на «Оскар» с фильмом «Текст»
Российский актер Александр Петров выразил надежду, что фильм "Текст" Клима Шипенко по одноименному бестселлеру Дмитрия Глуховского, будет выдвинут от России на "Оскар", передает ТАСС.
Обновлено в 02:35
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
В Москве ожидается небольшой дождь
Синоптики прогнозируют в Москве 13 июля облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено 12 июля в 23:02
Политика
Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе
Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Происшествия
На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми
Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции
Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Наука
Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе
В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено 13 июля в 14:30
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Хоккей
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Хоккей
Бабушка капитана «Сент-Луиса» положила в Кубок Стэнли макароны
Кульминацией дня стало поедание блюда из макарон прямо из чаши Кубка Стэнли: их приготовила бабушка Пьетранджело.
Обновлено в 02:21
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Экономика
Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам
Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
Обновлено в 01:43
Теннис
Хачанов и Медведев вошли в топ-10 рейтинга АТР
Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев входят в десятку лучших игроков мира согласно новому рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Обновлено в 02:15
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Энергетика
Нефть дешевеет на новостях из Китая
Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.
Обновлено в 02:40
Культура
«Маяковский-фест» стартует в Северной столице
Обновлено в 01:57
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43