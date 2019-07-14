Политика
Греф, Чемезов и западный «интернет вещей» определят будущее РоссииREGNUM 04:34
Владимир Путин Надо сказать, что соглашения о намерениях с госкорпорациями были готовы уже давно, впрочем, как и распределение "цифры" по направлениям.
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Футбол
ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения
Московский ЦСКА в твиттере поздравил бывшего защитника клуба Сергея Игнашевича с 40-летием.
Обновлено в 06:56
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Китае задержали еще одного гражданина Канады
В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Обновлено в 06:06
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Спорт
Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии
Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Общество
В Якутске сняли видео, как мужчина выгуливал двух слонов
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Минобороны подтвердило поставку С-400 в Турцию
Обновлено в 06:50
Политика
Один из кандидатов в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Назарий Чепко заявил, что его ранили ножом в грудь в Хмельницкой области Украины.
Обновлено в 06:46
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Авто
Спорткар Lamborghini Countach 1984 года выставлен на продажу
Lamborghini Countach одного из величайших гонщиков планеты Марио Андретти выставлен на торговой площадке Motor Car Gallery.
Обновлено вчера в 09:40
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Политика
Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За последние пять лет существенно сократилось число лиц, которые хотели бы получить украинское гражданство.
Обновлено в 05:20
Политика
Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме
Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок.
Обновлено в 04:27
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который "внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".
Обновлено в 05:56
Политика
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции хотят сегодня встретиться с избирателями в центре Москвы
Организаторы встречи настаивают, что имеют право на подобные мероприятия по закону.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
Обновлено в 02:57
Баскетбол
«Зенит» объявил об уходе форварда Симоновича
«Зенит» сообщил о расставании с Марко Симоновичем.
Обновлено в 04:29