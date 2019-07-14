Политика

Греф, Чемезов и западный «интернет вещей» определят будущее РоссииREGNUM 04:34

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Владимир Путин Надо сказать, что соглашения о намерениях с госкорпорациями были готовы уже давно, впрочем, как и распределение "цифры" по направлениям.
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Греф, Чемезов и западный «интернет вещей» определят будущее России

REGNUM04:34
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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