Экономика

Греф: Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июняБанки.ру 03:34

Сбербанк работает над тем, чтобы восстановить работу своего крупного должника — Антипинского НПЗ. Об этом журналистам рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе ПМЭФ-2019.По его словам, удалось привлечь крупного индустриального партнера.
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с чего всё началось
По данным газеты "Коммерсантъ
", предприятие будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в частности, у "Лукойла" и "Сургутнефтегаза", и поставлять на Антипинский НПЗ.
ТАСС03:29

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Глава Сбербанка рассказал, когда вновь заработает Антипинский НПЗ

Новый День04:55

Греф: Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

Банки.ру03:34

Греф: Антипинский НПЗ восстановит работу уже до конца июня

ПРАЙМ04:19

Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

ТАСС04:01

Сбербанк рассчитывает на возобновление работы Антипинского НПЗ в июне

Rambler News Service03:50

Греф рассказал, когда Антипинский НПЗ возобновит работу

URA.Ru03:44

Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня - Греф

УтроNews04:52
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Общество

В Краснодаре закрывают мединститут высшего сестринского образования

Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации год назад, после того как не прошел проверку Рособрнадзора.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова

Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 06:44
Политика

Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

Расследование третьего дела ЮКОСа действительно ведется.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

В настоящий момент Бари Алибасов находится в больнице и введен в состояние медикаментозной комы.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Обновлено в 06:31
Политика

Савченко посоветовала Зеленскому, как уволить министров

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства.
Обновлено в 06:39
Космос

Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы

Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:16
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Политика

Делегация из стран Евросоюза прибыла в Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель днем в пятницу, 7 июня, сообщил, что в Крым прибыла делегация общественников из стран-членов Европейского союза.
Обновлено в 05:51
Политика

Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа

Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

Обновлено в 03:57
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома

Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Экономика

Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать

Одно из самых поразительных изменений в официальном внешнеполитическом дискурсе США за последние годы заключается в том, что американские СМИ, дипломаты, чиновники и эксперты перестали стесняться открыто говорить о том, что доллар — это финансовое оружие, которое используется Вашингтоном для угнетения геополитических конкурентов.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Ливерпуль» представил гостевую форму на новый сезон

Обновлено в 04:28
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Энергетика

Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ

США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3М

Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest.
Обновлено в 01:45
Общество

Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию

Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе

Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Теннис

Вондроушова одолела Конту и пробилась в финал «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила британку Йоханну Конту в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 07:18
Наука

Кардиологи назвали семь способов предотвратить болезни сердца

Обновлено в 04:17
Общество

Россияне рассказали об отношении к гей-парадам и однополым бракам

Большинство россиян выступили против проведения в стране гей-парадов (81 процент респондентов) и легализации однополых браков (87 процентов).
Обновлено в 06:10
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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