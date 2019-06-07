Греф: Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июняБанки.ру 03:34

с чего всё началось

Сбербанк работает над тем, чтобы восстановить работу своего крупного должника — Антипинского НПЗ. Об этом журналистам рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе ПМЭФ-2019.По его словам, удалось привлечь крупного индустриального партнера.

Общество В Краснодаре закрывают мединститут высшего сестринского образования Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации год назад, после того как не прошел проверку Рособрнадзора.

Шоу-бизнес Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.

Шоу-бизнес Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось В настоящий момент Бари Алибасов находится в больнице и введен в состояние медикаментозной комы.

Политика Савченко посоветовала Зеленскому, как уволить министров Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства.

Космос Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Политика Делегация из стран Евросоюза прибыла в Крым Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель днем в пятницу, 7 июня, сообщил, что в Крым прибыла делегация общественников из стран-членов Европейского союза.

Политика Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.

Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Происшествия В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Происшествия Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Экономика Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать Одно из самых поразительных изменений в официальном внешнеполитическом дискурсе США за последние годы заключается в том, что американские СМИ, дипломаты, чиновники и эксперты перестали стесняться открыто говорить о том, что доллар — это финансовое оружие, которое используется Вашингтоном для угнетения геополитических конкурентов.

Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.

Экономика Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.

Энергетика Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.

Общество Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Политика Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.

Теннис Вондроушова одолела Конту и пробилась в финал «Ролан Гаррос» Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила британку Йоханну Конту в полуфинале Открытого чемпионата Франции.