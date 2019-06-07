Экономика
Греф: Антипинский НПЗ восстановит работу уже до конца июняПРАЙМ 04:19
Антипинский НПЗ (Тюменская область) будет проходить процедуру банкротства, но в кратчайшие сроки, до конца июня, будет восстановлена работа завода, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
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Культура
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Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Энергетика
«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо
Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Политика
Москва требует освободить осужденную в США россиянку Осипову
США должны прекратить произвол и освободить россиянку Богдану Осипову, которая фактически находится в американской тюрьме на положении заложника.
Обновлено в 08:50
Религия
Папа римский изменит текст молитвы «Отче наш»
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Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
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Общество
Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым
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Технологии
«Яндекс» и ФСБ выработали решение по ключам шифрования
Напомним, ранее СМИ писали о том, что ФСБ несколько месяцев назад направила «Яндекс» запрос о предоставлении ключей шифрования пользовательских данных сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Американский крейсер совершил опасный манёвр вблизи корабля ВМФ России
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsvill едва не спровоцировал столкновение с российским большим противолодочным кораблём (БПК) «Адмирал Виноградов».
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Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
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Армия и оружие
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Украинская оппозиция объединилась перед выборами в Раду
По словам замглавы фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, оппозиция намерена восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток.
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Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
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