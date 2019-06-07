Экономика

Греф: Антипинский НПЗ восстановит работу уже до конца июняПРАЙМ 04:19

Антипинский НПЗ (Тюменская область) будет проходить процедуру банкротства, но в кратчайшие сроки, до конца июня, будет восстановлена работа завода, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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