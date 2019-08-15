Происшествия
Greenpeace отреагировал на выброс радиационного йода в НорвегииREGNUM 11:29
В Greeenpeace отреагировали на новость об обнаружении радиационного йода в норвежском воздухе. «Зеленые» указали, что причиной появления йода мог стать стать инцидент с атомным реактором.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего А321 прилетели в Симферополь
Пассажиры аварийно севшего в подмосковном поле самолета А321 прилетели в Симферополь.
Обновлено в 14:36
Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено в 13:33
Общество
СМИ сообщили о появлении на сайте Headhunter вакансии снайпера для работы на акциях
На сайте поиска работы Headhunter появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес серьезную операцию
Обновлено в 08:00
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04
Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Интернет
В Microsoft рассказали о прослушке разговоров пользователей
Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено вчера в 17:23
Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Происшествия
«Молодцы, все четко сделали». Пилотов А321 представят к наградам
Экипаж самолета, 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, как сообщает РИА Новости, представят к наградам, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 12:44
Авто
Kia показала новый кроссовер Kia KX3
Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Захарова заявила, что любые операции на территории Сирии должны согласовываться с Дамаском
Все, что происходит на территории Сирии, должно согласовываться с Дамаском, поскольку речь идет о суверенном государстве.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.
Обновлено в 13:56
Кино
Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана
Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьернссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Политика
Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ
Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
Обновлено в 06:24
Политика
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
Обновлено в 11:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России
Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Игры
Remedy обещает, что Control лучше оптимизирована, чем Quantum Break
Руководитель отдела коммуникаций Remedy Томас Пуха на форуме ResetEra сообщил, что финские разработчики за три года после релиза Quantum Break провели много работы по оптимизации прожорливого движка Northlight.
Обновлено в 10:31
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41