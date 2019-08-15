Происшествия
Greenpeace отреагировал на выброс радиационного йода в НорвегииREGNUM 11:29
В Greeenpeace отреагировали на новость об обнаружении радиационного йода в норвежском воздухе. «Зеленые» указали, что причиной появления йода мог стать стать инцидент с атомным реактором.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Общество
В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста
В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 12:48
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 14:39
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.
Обновлено в 11:59
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.
Обновлено в 15:18
Авто
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
Экономика
Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено в 11:40
Кино
Том Хиддлстон пообещал изменить Локи в новом сериале
Исполнитель роли Локи в кинематографической вселенной Marvel Том Хиддлстон рассказал о том, как он намерен работать над образом своего персонажа в предстоящем мини-сериале.
Обновлено в 14:49
Авто
Дизайн Ford Escape 2020 года был вдохновлён мотоциклами
Обновлено в 06:34
Музыка
Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище
Поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя в день памяти музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Волк напал на спящих в палатках туристов
В канадском национальном парке Банф на спящих туристов напал волк.
Обновлено в 09:56
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру, сообщает Чемпионат.
Обновлено в 17:09
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Honda обновила хэтчбэк Honda Civic
Обновлено в 14:14
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Музыка
Сукачев рассказал о записи нового альбома
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
Обновлено в 04:56
Футбол
Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги Европы
Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав».
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Чечне погибли в ДТП шесть человек
Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей – Chevrolet и Lada Granta.
Обновлено в 15:40
Футбол
Маммана может перейти из «Зенита» в «Сассуоло»
Обновлено в 06:10
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Общество
В США умер лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис
В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии известный биохимик Кэри Муллис.
Обновлено в 16:49
Футбол
Джордан Ларссон: «Сегодня „Спартак“ победит, увидимся на ЦСКА»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожелал красно-белым удачи в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Рита Дакота стала жертвой мошенников из «благотворительных фондов»
Как выяснилось, Дакота стала жертвой мошенницы, «поживившейся» за ее счет.
Обновлено в 12:49
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57