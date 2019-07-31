Лесные пожары
Greenpeace: лесные пожары в Сибири ускорили глобальное потеплениеКлопс 13:23
Лесные пожары в Сибири давно перестали быть проблемой только России и превратились в экологическое бедствие мирового масштаба, поскольку могут существенно ускорить глобальное потепление.
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с чего всё началось
«Сажа, которая падает на лед или снег, делает его темным, из-за чего уменьшается отражательная способность поверхности, на которой в результате задерживается больше тепла», - приводит CBS News слова ученых.ТК Звезда10:32
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика
США ввели санкции против главы МИДа Ирана
Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:13
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Политика
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Гаджеты
На устройствах Huawei все-таки появится российская ОС из Иннополиса
Российская операционная система «Аврора» все-таки появится на устройствах от китайской компании Huawei.
Обновлено в 16:04
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Общество
Умерла заместитель председателя Конституционного Суда
Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено в 16:22
Экономика
Впервые за два года в России зафиксирована дефляция
В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Шахтер» победил «Александрию» в первом туре чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" в матче первого тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:36
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Общество
Россия приостановит ввоз фруктов из Китая
Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено в 07:52
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Футбол
Фелиш: хотел бы стать новым Роналду
Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР
Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР.
Обновлено в 14:07
Космос
Астрономы нашли недалеко от Земли экзопланету с тремя солнцами
Астрономы открыли каменистую планету LTT 1445Ab, которая по своим размерам немного превосходит Землю и вращается по узкой орбите вокруг самой большой звезды в тройной системе на расстоянии всего 22,5 световых лет от нас.
Обновлено в 11:05
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Политика
Британцев уличили в предвзятости к российской полиции
Предвзятость заключается в том, что при столкновениях во Франции были убиты десятки и ранены сотни человек, о чём молчат британцы.
Обновлено в 16:43
Здоровье
70% россиян сталкивались с онкологией у близких
Согласно опросу ВЦИОМ, знакомым или близким 70% опрошенных когда-либо ставили онкологический диагноз.
Обновлено в 09:36
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Футбол
Бензема: «У меня хорошее предчувствие перед началом сезона»
Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что болельщикам не стоит обращать особого внимания на не самые удачные выступления мадридцев в это межсезонье.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова намекнула на новый роман
Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.
Обновлено в 15:00