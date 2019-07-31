с чего всё началось

Лесные пожары в Сибири давно перестали быть проблемой только России и превратились в экологическое бедствие мирового масштаба, поскольку могут существенно ускорить глобальное потепление.

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».

Политика США ввели санкции против главы МИДа Ирана Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Авто Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.

Политика Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».

Политика Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17 Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Общество Умерла заместитель председателя Конституционного Суда Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.

Экономика Впервые за два года в России зафиксирована дефляция В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Экономика Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Общество Россия приостановит ввоз фруктов из Китая Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Футбол Фелиш: хотел бы стать новым Роналду Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Армия и оружие СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР.

Космос Астрономы нашли недалеко от Земли экзопланету с тремя солнцами Астрономы открыли каменистую планету LTT 1445Ab, которая по своим размерам немного превосходит Землю и вращается по узкой орбите вокруг самой большой звезды в тройной системе на расстоянии всего 22,5 световых лет от нас.

Экономика «Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге «В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Политика Британцев уличили в предвзятости к российской полиции Предвзятость заключается в том, что при столкновениях во Франции были убиты десятки и ранены сотни человек, о чём молчат британцы.

Здоровье 70% россиян сталкивались с онкологией у близких Согласно опросу ВЦИОМ, знакомым или близким 70% опрошенных когда-либо ставили онкологический диагноз.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Единоборства Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.

Энергетика Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.

Футбол Бензема: «У меня хорошее предчувствие перед началом сезона» Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что болельщикам не стоит обращать особого внимания на не самые удачные выступления мадридцев в это межсезонье.