с чего всё началось

Лесные пожары в Сибири давно перестали быть проблемой только России и превратились в экологическое бедствие мирового масштаба, поскольку могут существенно ускорить глобальное потепление.

Экономика The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.

Культура Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.

Наука В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.

Политика Германия обозначила позицию по поводу выплаты репараций Польше Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ обозначила свою позицию по поводу выплаты военных репараций Польше.

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Единоборства Поветкин может провести бой с Фьюри Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Авто Suzuki назвала стоимость нового Jimny Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.

Политика Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины Уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в ГПУ по делу относительно вероятного вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.

Общество Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Энергетика Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Здоровье Врач рассказала о норме потребления арбузов в день Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Религия Патриарх Кирилл заявил о мешающих РПЦ «храмоборцах» Патриарх Кирилл заявил о существовании в России «храмоборцев», которые препятствуют строительству новых церквей и пытаются вернуть страну в прошлый век.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Недвижимость «Ъ»: Россияне стали массово скупать недвижимость в Испании Россияне, которые планируют покинуть страну, стали чаще покупать коммерческую недвижимость в Испании: за год интерес к этой стране вырос в четыре раза.