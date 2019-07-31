Лесные пожары

Greenpeace: лесные пожары в Сибири ускорили глобальное потеплениеКлопс 13:23

Лесные пожары в Сибири давно перестали быть проблемой только России и превратились в экологическое бедствие мирового масштаба, поскольку могут существенно ускорить глобальное потепление.
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с чего всё началось
«Сажа, которая падает на лед или снег, делает его темным, из-за чего уменьшается отражательная способность поверхности, на которой в результате задерживается больше тепла», - приводит CBS News
 слова ученых.
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