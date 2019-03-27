Футбол
Греция ушла от поражения в игре с Боснией и ГерцеговинойSoccer.ru 17:41
Сборная Греции сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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Транспорт
Из-за метели закрыта дорога Арсентьевка — Ильинское
С 9:10 открыт для проезда участок автодороги Макаров — Стародубское.
Обновлено в 16:24
Религия
В РПЦ пояснили слова о России без русских
Ранее 26 марта протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «государству русскому осталось лет 30», потому что Россия, Украина и Белоруссия вымирают.
Обновлено в 12:28
Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Huawei представила «умные» очки, которые внешне похожи на обычные
Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Наука
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Политика
Мадуро анонсировал межправительственную встречу РФ и Венесуэлы
В апреле этого года пройдет межправительственная российско-венесуэльская встреча, заявил президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро.
Обновлено в 17:47
Наука
Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Японских школьников научат считать Курилы своей территорией
Обновлено в 07:43
Происшествия
Сенатора Арашукова проверят на вменяемость
Эксперты проверят на вменяемость временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 08:34
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Политика
Тереза Мэй может назвать дату своей отставки завтра
Британский премьер-министр Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Samsung представил Galaxy A40 и А70
Компания Samsung Electronics представила Galaxy A40 и А70, соединившие в себе последние инновации Samsung и усовершенствованные основные характеристики: стильный дизайн, большой безграничный экран, улучшенную камеру и мощную батарею.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Интернет
Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS
Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.
Обновлено в 08:19
Экономика
Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб
Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".
Обновлено в 12:01
Политика
Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине
Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Оператор Шон Сэвэдж раскрыл детали съемок «Битвы бастардов» — девятого эпизода шестого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено в 16:21
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Политика
Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам
Ранее вопрос въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам обсуждался в 2017 году.
Обновлено вчера в 07:56
Наука
Загрязненный воздух снижает качество спермы и приводит к бесплодию
Ученые из Университета Сан-Паулу доказали, что вдыхание загрязненного воздуха ухудшает качество спермы и приводит к бесплодию мужчин.
Обновлено вчера в 08:48
Хоккей
Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53