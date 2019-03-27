Греция ушла от поражения в игре с Боснией и ГерцеговинойSoccer.ru 17:41

Сборная Греции сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Греция ушла от поражения в игре с Боснией и Герцеговиной

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