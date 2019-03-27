Футбол
Греция ушла от поражения в игре с Боснией и ГерцеговинойSoccer.ru 17:41
Сборная Греции сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Политика
Организаторы протестов в Ингушетии объявили о бессрочном митинге
Митинг в Магасе объявлен бессрочным, заявил организатор акции, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Мусса Мальсагов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:17
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика
В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО
Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Транспорт
На Сахалине возобновили движение на закрытых ранее участках дорог
Движение возобновили на двух закрытых ранее участках автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту
По некоторым данным, поставка завершена, а также почти реализована поставка в Китай средств поражения к Су-35.
Обновлено в 08:18
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Сенатора Арашукова проверят на вменяемость
Эксперты проверят на вменяемость временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 08:34
Политика
ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия
Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено в 10:25
Футбол
Чемпион России в составе «Рубина» возглавит «Партизан»
В качестве игрока Милошевич выступал за «Партизан» с 1992 по 1995 год и стал двукратным чемпионом Югославии.
Обновлено в 19:18
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Кино
В Грузии умер актёр Нодар Мгалоблишвили
В Тбилиси в возрасте 87 лет скончался грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Рынок пиротехники взорвался в Мексике
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп
В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ
Смоленский клуб «Днепр» обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) с заявлением о добровольном снятии с первенства сезона-2018/19.
Обновлено в 15:43
Общество
Яровая предложила смягчить уголовное наказание для несовершеннолетних
Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая выступила с предложением смягчить наказание для несовершеннолетних преступников.
Обновлено в 09:02
Экономика
Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае
Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.
Обновлено в 08:42
Экономика
Суд Лондона встал на строну Baring Vostok в споре с Аветисяном
Акционер "Восточного" требует выкупа акций банка у структуры Baring Vostok По материалам издания, арбитраж решил, что совладелец "Восточного" Артём Аветисян "должен прекратить попытки использовать колл-опцион", который предоставил бы ему и его партнёрам контроль над банком.
Обновлено в 02:50