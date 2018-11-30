Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил о переносе концертов, которые были запланированы в декабре 2018 года на Украине.

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Армия и оружие Армия и оружие На Украине начались учебные сборы резервистов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.

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Армия и оружие Армия и оружие ВКС России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, с заданной точностью поразив условную цель.

Политика Политика Россияне высмеяли упрек финского журналиста в «излишнем отоплении» Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.

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Политика Политика На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Политика Политика Медведев освободил Игоря Астахова от должности замглавы Росавтодора "Освободить Астахова Игоря Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Армия и оружие Армия и оружие Завершение операции по переброске Су-24 вертолетом попало на видео Телеканал "Звезда" опубликовал финальные кадры уникальной операции по доставке с аэродрома Пушкин в Кронштадт самолета Су-24 при помощи вертолета Ми-26.

Политика Политика Песков рассказал о письме Коэна в Кремль Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе