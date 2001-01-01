Авто
Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод HavalVistaNews 11:00
Первым с конвейера сошёл кроссовер Haval F7. Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval. Первым автомобилем, который был выпущен на предприятии, стал Haval F7.
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