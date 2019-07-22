Происшествия

Гражданскую активистку убили в ПетербургеГазета.Ru 14:32

Гражданскую активистку Марию Григорьеву убили в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы города. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ночь с 20 на 21 июля возле ее дома.
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с чего всё началось

Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка

По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.
Фонтанка.Ру06:59

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В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

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Фонтанка.Ру09:58
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Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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На Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно усадили его в багажник автомобиля Porsche Cayenne и поехали в сторону центра.
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Российские рапиристки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

В финале командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште, российские рапиристки победили национальную команду Италии со счетом 43:42.
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Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил выдать все компенсации пострадавшим от паводка в Иркутской области до 27 июля.
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Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

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Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
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Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег

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Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
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Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
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С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
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