Происшествия
Гражданскую активистку убили в ПетербургеГазета.Ru 14:32
Гражданскую активистку Марию Григорьеву убили в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы города. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ночь с 20 на 21 июля возле ее дома.
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с чего всё началось
Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка
По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.Фонтанка.Ру06:59
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В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой
КП - Санкт-Петербург13:31
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