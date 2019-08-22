Экономика

«Гражданские самолеты Сухого» опровергли отказ Interjet от SSJ-100ТАСС 05:18

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылки на источники написала, что Interjet - единственный иностранный эксплуатант российского самолета - планирует продать SSJ-100. По данным издания, мексиканская компания может продать или 21 самолет, или 14, или "столько, сколько получится".
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с чего всё началось

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Ведомостивчера в 17:19

Подробнее о событии

Заслуженный пилот рассказал, как господдержка Superjet сказывается на стоимости билетов

URA.Ru06:40

В «Сухом» опровергли данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100

РБК07:37

Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100

РИА Новости05:40

Источник: производитель SSJ-100 и партнеры ищут способы реструктуризации долгов Interjet

ТАСС07:26

Производитель SSJ 100: Interjet не отказывается от российских самолетов

Коммерсантъ05:37

Последняя иностранная компания, по некоторым данным, решила отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100

Эхо Москвы11:06

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Ведомостивчера в 17:19
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Армия и оружие

КНДР произвела очередной ракетный пуск

Обновлено в 19:01
Здоровье

Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи

Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды

Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.
Обновлено в 09:03
Здоровье

Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции

Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
Обновлено в 12:24
Политика

Зеленский надеется, что вопрос обмена решится в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ и ожидает результатов в ближайшие дни.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа ОС Android

Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
Обновлено в 16:55
Кино

Скончался режиссер Михаил Ведышев

Обновлено в 10:53
Политика

Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.
Обновлено в 17:23
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Гаджеты

Huawei раскрыла информацию о процессорах в осенних флагманских смартфонах

Компания Huawei опубликовала в социальных сетях тизерный ролик, посвящённый грядущему анонсу флагманского процессора для новых смартфонов.
Обновлено в 15:09
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Технологии

В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту

«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»

Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено в 17:30
Экономика

ФАС оштрафовала банк ВТБ за нарушения закона о рекламе

Московское областное управление Антимонопольной службы России оштрафовало банк ВТБ на сумму 600 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе».
Обновлено в 11:19
Авто

В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Футбол

Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты

Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Обновлено в 12:35
Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Обновлено в 08:09
Кино

Александр Домогаров рассказал в Оренбурге о новом фильме

Во время церемонии открытия Александр Домогаров, исполнивший одну из ролей, рассказал гостям фестиваля о своей поездке на подобное кладбище.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Общество

Подмосковье расширило губернаторскую стипендию для сирот

С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 287 детей-сирот на сумму свыше 656 миллионов рублей.
Обновлено в 12:14
Авто

В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации

Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено вчера в 07:41
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч

Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено в 08:57
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов

Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В США предложили включить «все новое оружие России» в СНВ-3

Обновлено вчера в 00:47
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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