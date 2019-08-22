с чего всё началось

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылки на источники написала, что Interjet - единственный иностранный эксплуатант российского самолета - планирует продать SSJ-100. По данным издания, мексиканская компания может продать или 21 самолет, или 14, или "столько, сколько получится".

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Происшествия В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.

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