Экономика
«Гражданские самолеты Сухого» опровергли отказ Interjet от SSJ-100ТАСС 05:18
Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылки на источники написала, что Interjet - единственный иностранный эксплуатант российского самолета - планирует продать SSJ-100. По данным издания, мексиканская компания может продать или 21 самолет, или 14, или "столько, сколько получится".
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с чего всё началось
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).Ведомостивчера в 17:19
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Обновлено вчера в 03:43
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В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
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Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
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Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
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Александр Домогаров рассказал в Оренбурге о новом фильме
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Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
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Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч
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Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов
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В США предложили включить «все новое оружие России» в СНВ-3
Обновлено вчера в 00:47