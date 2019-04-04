Футбол
Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адомRT на русском 02:05
Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство в отношении её мужа, его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
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«Кажется, этот ад никогда не закончится». Валитова - о решении суда по Кокорину
Спорт-Экспрессвчера в 16:31
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Экономика
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг.
Обновлено в 00:30
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Хоккей
СКА одержал вторую в серии победу над ЦСКА
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Обновлено в 00:32
Общество
Воскресенский район преобразуют в городской округ
Городским округом станет Воскресенский муниципальный район. Соответствующий проект закона рассмотрят депутаты Мособлдумы сегодня, 4 апреля.
Обновлено в 03:29
Транспорт
Алексей Текслер увеличил дорожный фонд Челябинской области
По этому году принято решение об увеличении финансирования на ремонт и содержание дорог в сумме порядка два с небольшим миллиарда рублей, - рассказал Алексей Текслер.
Обновлено в 02:15
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Кино
Метод Хита Леджера: как актер работал над своими лучшими ролями
Обновлено в 05:00
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Политика
МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине
Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.
Обновлено в 03:23
Авто
Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
Компания Mulliner, придворное тюнинг-ателье марки Bentley, подготовило для кроссовера Bentayga V8 специальную версию Design Series.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности
Обновлено в 05:15
Экономика
Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на страхование
Счетная палата в 2019 году проверит эффективность расходования средств федерального бюджета на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых страховых организациях за 2015-2018 годы и истекший период 2019 года.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Статус «московский врач» смогут получить медики 26 специальностей
Список медицинских работников, которые могут претендовать на присвоение профессионального статуса, пополнили врачи специальности «клиническая лабораторная диагностика».
Обновлено в 01:50
Политика
ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности
Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 04:57
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Хоккей
Патрик Кейн стал первой звездой дня в НХЛ
Нападающий Оттавы Сенаторз Брэди Ткачук стал второй звездой дня. В матче с Нью-Йорк Рейнджерс (4:1) хоккеист набрал 2 (1+1) балла.
Обновлено в 02:40
Политика
Вице-спикер Рады признала, что разместила фейк на российскую тему
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что опубликовала на своей Facebook-странице фейковую новость о якобы причастности российской компании к видеоролику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, и удалила ее.
Обновлено в 04:36
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27
Здоровье
Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей
32,7% назвали проблемой общую неблагоустроенность и недостаточность озеленения того населенного пункта, в котором они проживают.
Обновлено в 04:16
Здоровье
За неделю клещи покусали девять жителей Волгоградской области
Жалобы поступали повсеместно, клещи «терзали» жителей абсолютно всех муниципальных образований.
Обновлено в 03:50