Футбол
Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адомRT на русском 02:05
Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство в отношении её мужа, его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
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«Кажется, этот ад никогда не закончится». Валитова - о решении суда по Кокорину
Спорт-Экспрессвчера в 16:31
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Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Керимов продал 3,84% «Полюса» за $390 млн в рамках SPO с дисконтом
Объем размещения по итогам формирования книги заявок был увеличен: PGIL Саида Керимова продала 5,13 млн акций (3,84% капитала), изначально планировалось 4,67 млн акций (3,5%).
Обновлено в 02:22
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Политика
Врио губернатора Текслер намерен решать проблемы «здесь и сейчас»
Временный руководитель Челябинской области Алексей Текслер пришёл в регион надолго.
Обновлено в 03:14
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Обновлено в 02:42
Авто
«Заряженную» версию Lada Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 03:26
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию. Об этом заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в республике.
Обновлено вчера в 23:34
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента
Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально
Обновлено в 03:18
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
Обновлено в 00:30
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика
В Госдепе США сменился официальный представитель
Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Нетаньяху рассказал, какие вопросы планирует обсудить с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на сегодняшних переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве намерен обсудить ситуацию в Сирии и координацию между военными двух стран.
Обновлено в 03:00
Наука
Ученые выяснили, как оральный секс связан с выкидышами
Обновлено вчера в 11:13
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Политика
Порошенко отреагировал на вызов Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение своего соперника на выборах Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Кино
Появился первый трейлер криминальной драмы Amazon
Обновлено в 02:26
Общество
Военные испортили плитку на одной из главных площадей Екатеринбурга
Можно предположить, что техника повредила не только плитку на площади, но и асфальт на дорогах, по которым она подъезжала к площади.
Обновлено в 02:21
Политика
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено 02 апреля в 17:07