Футбол
Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адомRT на русском 02:05
Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство в отношении её мужа, его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
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«Кажется, этот ад никогда не закончится». Валитова - о решении суда по Кокорину
Спорт-Экспрессвчера в 16:31
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Экономика
Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать
Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Политика
Штаб Зеленского ожидает от Порошенко прохождения медэкспертизы
Глава штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Иван Баканов прокомментировал согласие действующего украинского лидера Петра Порошенко принять участие в дебатах с соперником на стадионе.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
100 млн рублей выделят на ремонт цепных мостов в Острове
Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить Псковской области 100 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт цепных мостов в Острове.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Музыка
VK Fest объявил список первых артистов
Обновлено в 06:37
Хоккей
Гинер уверен в победе ЦСКА над СКА
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер уверен, что хоккейный клуб московских армейцев одержит победу в полуфинальной серии КХЛ против санкт-петербургского СКА.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности
Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 06:02
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Спорт
Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43