Экономика
Банки.руГраждане открыли более 1 млн ИИС
Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) гражданами превысило 1 млн. Об этом сообщил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.В январе 2019 года Мосбиржа сообщила о 600 тыс. счетов, таким образом, с начала года частные инвесторы открыли более 400 тыс.
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Илья Рощупкин: «Облигации федерального займа гарантируют доход при низком уровне риска»
Радио Business FM Челябинск26 августа в 03:18
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Происшествия
Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде
В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.
РБК 03:03
Технологии
Telegram тайно готовится выпустить криптовалюту
Владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить собственную криптовалюту.
VSE42 Новости вчера в 23:33
Музыка
Прокопчанин получил высокую награду из рук королевы Норвегии
Уроженец Прокопьевска Сергей Кайдалов получил высшую награду международного конкурса из рук королевы Сони в Осло.
VSE42 Новости 00:32
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Футбол
Головин: хочу остаться в «Монако» ещё на сезон
Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил надежду, что не будет менять клуб ещё один сезон.
Чемпионат вчера в 23:18
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе
Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 11:17
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
RT на русском вчера в 07:13
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и выбыл из Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Краснодар» 27 августа провел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» В первой игре двухматчевого противостояния «быки» на выезде проиграли со счетом 4:0, и чтобы пройти в групповой этап евротурнира, им нужно было преимущество в пять мячей.
Юга.ру вчера в 16:55
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Гаджеты
Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку
В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.
Sostav.ru 02:00
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Киберспорт
Football Manager 2020 выйдет в ноябре
Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.
Матч ТВ 03:19
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Кино
Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева
На 70-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Мальцева.
Вести.Ru вчера в 10:07
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Общество
Тропическая депрессия в Атлантическом океане переросла в шторм «Эрин»
РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия
В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Происшествия
Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы
После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27