Экономика

Граждане набрали предновогодние кредиты
BFM.ru
09:15

Количество предновогодних заявок на кредиты в России выросло на четверть. Об этом росте сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».
BFM.ru09:15

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Россияне на четверть увеличили число предновогодних кредитов

Татар-информ10:50

Граждане набрали предновогодние кредиты

BFM.ru09:15

Новый год в кредит: число заявок на займы перед праздником выросло на четверть

Версия-Саратов04:37

Исследование: Россияне перед праздниками набрали на четверть больше кредитов, чем в прошлом году

Интересант04:00

Россияне прочно увязли в предновогодних кредитах

News.ru03:36

Новый год в долг? Число заявок на кредиты в декабре выросло на четверть

Красная весна03:26

Число предновогодних заявок на кредиты в РФ подскочило на четверть

ПРАЙМ02:11
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Энергетика

Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год

Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала на 1,5%

Стоимость нефти марки Brent в первой половине дня 31 декабря выросла почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:53
Экономика

Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций

Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Экономика

Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда

Обновлено в 08:31
Экономика

Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке

Обновлено в 05:55
Экономика

Годовой доход Huawei впервые превысил $100 млрд

Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Финансовая группа «Будущее» распродает свои НПФ

Финансовая группа "Будущее" продала инвесткомпании "Ленинградское адажио" 100% акций входящих в группу НПФ "Образование" и НПФ "Социальное развитие", а также 49% акций головного фонда группы НПФ "Будущее", следует из раскрытой ФГ информации.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика

«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера

Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика

Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел.
Обновлено вчера в 10:34
Энергетика

«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подсчитал сумму претензий украинской компании к России и "Газпрому".
Обновлено вчера в 09:21
Финансы

Все валюты развивающихся стран подешевели. Что ждет рубль в 2019 году

Слабая нефть, которая снижалась в последнем квартале 2018 года, а также сохраняющиеся риски введения новых санкций в отношении России не добавили рублю устойчивости и сместили риски в сторону дальнейшего ослабления российской валюты в следующем году, полагают «Нордеа Банк».
Обновлено вчера в 04:49
Экономика

Что делать, если вам не хватает зарплаты

По данным соцопросов, каждый третий россиянин считает, что ему не хватает зарплаты на основные нужды.
Обновлено 29 декабря в 23:00
Экономика

Экс-премьер Украины предупредил о последствиях «помощи» от МВФ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о тяжелых последствиях, с которыми вскоре столкнется Украина из-за долга перед Международным валютным фондом (МВФ).
Обновлено вчера в 03:50
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

Туроператор «Атурис-тур» с субботы, 29 декабря, прекращает свою деятельность в связи с невозможностью исполнить обязательства по всем договорам.
Обновлено 29 декабря в 18:28
Энергетика

Правительство утвердило объемы продаж топлива на бирже

Правительство России утвердило минимальные объемы продаж на биржевых торгах бензина в размере 10% и дизельного топлива в размере 5% от произведенного.
Обновлено в 11:34
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Equifax
Американское бюро кредитной истории. Equifax собирает информацию более чем о 800 миллионов физических лиц и более чем на 88 миллионов компаний по всему миру. Основана в 1899 году, расположена в Атланте, штат Джорджия. Является одним из трех крупнейших кредитных агентств в США наряду с Experian и TransUnion. Годовой доход Equifax составляет 3,1 миллиарда долларов США, в компании работает более 9 тысяч сотрудников в 14 странах.
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