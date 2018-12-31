Экономика
Количество предновогодних заявок на кредиты в России выросло на четверть. Об этом росте сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».
BFM.ru09:15
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Энергетика
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала на 1,5%
Стоимость нефти марки Brent в первой половине дня 31 декабря выросла почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:53
Экономика
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Экономика
Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда
Обновлено в 08:31
Экономика
Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке
Обновлено в 05:55
Экономика
Годовой доход Huawei впервые превысил $100 млрд
Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Финансовая группа «Будущее» распродает свои НПФ
Финансовая группа "Будущее" продала инвесткомпании "Ленинградское адажио" 100% акций входящих в группу НПФ "Образование" и НПФ "Социальное развитие", а также 49% акций головного фонда группы НПФ "Будущее", следует из раскрытой ФГ информации.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика
«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел.
Обновлено вчера в 10:34
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подсчитал сумму претензий украинской компании к России и "Газпрому".
Обновлено вчера в 09:21
Финансы
Все валюты развивающихся стран подешевели. Что ждет рубль в 2019 году
Слабая нефть, которая снижалась в последнем квартале 2018 года, а также сохраняющиеся риски введения новых санкций в отношении России не добавили рублю устойчивости и сместили риски в сторону дальнейшего ослабления российской валюты в следующем году, полагают «Нордеа Банк».
Обновлено вчера в 04:49
Экономика
Что делать, если вам не хватает зарплаты
По данным соцопросов, каждый третий россиянин считает, что ему не хватает зарплаты на основные нужды.
Обновлено 29 декабря в 23:00
Экономика
Экс-премьер Украины предупредил о последствиях «помощи» от МВФ
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о тяжелых последствиях, с которыми вскоре столкнется Украина из-за долга перед Международным валютным фондом (МВФ).
Обновлено вчера в 03:50
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы
Туроператор «Атурис-тур» с субботы, 29 декабря, прекращает свою деятельность в связи с невозможностью исполнить обязательства по всем договорам.
Обновлено 29 декабря в 18:28
Энергетика
Правительство утвердило объемы продаж топлива на бирже
Правительство России утвердило минимальные объемы продаж на биржевых торгах бензина в размере 10% и дизельного топлива в размере 5% от произведенного.
Обновлено в 11:34