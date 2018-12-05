Общество
«Граждане СССР» массово отказались платить за ЖКХ на Камчатке
«Граждане СССР» массово отказались платить за ЖКХ на КамчаткеИзвестия03:15
Жители Камчатки, называющие себя «гражданами СССР», массово отказываются оплачивать счета за электричество на Камчатке.
Известия03:15
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Общество
Мосгорсуд утвердил мировое соглашение «Парнас-Медиа» и «Яндекса»
Мосгорсуд в среду утвердил мировое соглашение "Парнас-Медиа", владеющей телеканалом "Супер", и "Яндекса" по иску о пиратских копиях сериалов, передает кореспондент ТАСС.
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Транспорт
На 237 улицах в Москве отменят бесплатную парковку по воскресеньям
Бесплатная парковка по воскресеньям будет отменена в Москве с 15 декабря на 237 улицах города в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.
Обновлено в 03:30
Общество
Домодедово, Шереметьево и другие аэропорты получили новые имена
Обновлено в 03:28
Общество
МВД объявило об изменениях в экзаменах на водительские права
Министерство внутренних дел России сообщило о том, что в начале 2019 года планируется внести на рассмотрение правительства проект постановления, в соответствии с положениями которых будут объединены испытания "площадка" и "город", передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Общество
Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы
Обновлено в 03:25
Путешествия
В Ростуризме назвали топ-5 популярных у россиян новогодних направлений
Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, какие направления популярны у жителей России в новогодние праздники.
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Общество
В Петербурге удвоят штрафы за незаконный выход на лёд
Обновлено в 03:17
Общество
Гендиректора «Аэрофлота» проверят на злоупотребление полномочиями
Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» направил обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» на предмет злоупотребления полномочиями (ст. 201 Уголовного кодекса РФ) в связи с незаконным аннулированием бонусных миль блогера Дмитрия Алешковского и его супруги.
Обновлено в 03:22
Транспорт
Поезда «Москва» запустят на Большой кольцевой линии столичного метро
Московский метрополитен запустит инновационные поезда "Москва" на первом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) к открытию станции "Савеловская", которую планируется запустить до конца 2018 года.
Обновлено в 03:05
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением
Ожирение наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях, вследствие этого в данных регионах самая высокая заболеваемость диабетом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Обновлено в 03:23
Общество
Опрос: почти половина россиян уважают своё начальство
Отмечается, что участники опроса, проработавшие с руководителем меньше полугода, выбрали «уважение» в 41% случаев, более шести лет — в 58% случаев.
Обновлено в 03:26
Общество
Названы лучшие марки апельсинового сока
Состав компонентов сока «Четыре сезона» не совпал с составом апельсина, значит напиток не может называться апельсиновым соком.
Обновлено в 03:21
Общество
«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за почти $3 млн
Обновлено в 03:19
Погода
Синоптики назвали время начала ледяных дождей в Москве
Обновлено в 03:25
Здоровье
В детской больнице Саратова детей накормили червями
Вадим Павлов опубликовал в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» шокирующее фото, на котором в ложке, по всей видимости, слипшихся разваренных макарон извиваются два жирных червя.
Обновлено в 03:28