Граждане России не пострадали при взрывах в ТунисеREGNUM 08:23

Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране. «На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет», — заявили РИА Новости в посольстве.

Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе

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