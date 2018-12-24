Политика

Граждане РФ назвали главные события 2018 года
REGNUM
02:46

Жители России назвали главные события уходящего 2018 года. В тройку главных событий вошли: открытие Крымского моста (47%), пенсионная реформа (46%) и выборы президента РФ (37%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».
REGNUM02:46
с чего всё началось
Согласно результатам опроса
 «Левада-центра», на которые ссылается РБК, в тройку самых запомнившихся россиянам событий в 2018 году вошли открытие Крымского моста (этот вариант выбрали 47% опрошенных), пенсионная реформа (46%) и выборы президента (37%).
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