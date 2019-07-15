с чего всё началось

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МИД Азербайджана. Информация об инциденте появилась ранее в понедельник в азербайджанских соцсетях.

Общество Переход на латиницу в Казахстане затянется на десять лет Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики.

Политика Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.

Политика Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.

Футбол «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Политика Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМД Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Общество Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.

Происшествия В Челябинской области автомобиль насмерть сбил двух пешеходов По имеющимся данным, водитель автомобиля Toyota на огромной скорости (по словам очевидцев, около 200 км/ч) не справился с управлением и сбил двух пешеходов на обочине.

Армия и оружие Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма» Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.

Происшествия Один человек погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге В результате ДТП погиб 19-летний пассажир Kia Rio, еще один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Общество Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.

Общество Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов Законно или нет За уборку подъездов в Барнауле платят по 50-75 рублей с квартиры много лет.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Технологии Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций Проект реализовала Национальная электронная библиотека. Диссертации доступны в помещениях библиотек — участников НЭБ.

Кино Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.

Политика Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва освободит задержанных в Керченском проливе моряков в случае, если Киев обяжется обеспечить их участие в судебном процессе.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Армия и оружие Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400 Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Космос Сбой произошёл в работе европейской навигационной системы Galileo В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошёл масштабный сбой.

Общество Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики Жители Москвы и Московской области вряд ли смогут увидеть предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, из-за облачной погоды, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Экономика Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.