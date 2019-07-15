Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничниковИзвестия 09:01
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МИД Азербайджана. Информация об инциденте появилась ранее в понедельник в азербайджанских соцсетях.
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с чего всё началось
Ранее Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что 14 июля в 14:50 гражданами Грузии на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" пограничного отряда "Шемкир" погранвойск ГПС был совершен инцидент в отношении пограничного наряда Азербайджана.Sputnik Азербайджан09:25
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