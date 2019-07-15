Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничниковИзвестия 09:01

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МИД Азербайджана. Информация об инциденте появилась ранее в понедельник в азербайджанских соцсетях.
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с чего всё началось
Ранее Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила
, что 14 июля в 14:50 гражданами Грузии на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" пограничного отряда "Шемкир" погранвойск ГПС был совершен инцидент в отношении пограничного наряда Азербайджана.
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Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
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Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
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В Челябинской области автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

По имеющимся данным, водитель автомобиля Toyota на огромной скорости (по словам очевидцев, около 200 км/ч) не справился с управлением и сбил двух пешеходов на обочине.
Обновлено в 15:32
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Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
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В результате ДТП погиб 19-летний пассажир Kia Rio, еще один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
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Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
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Обновлено в 17:42
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Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов

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Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
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Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
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Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций

Проект реализовала Национальная электронная библиотека. Диссертации доступны в помещениях библиотек — участников НЭБ.
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Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина

В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.
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Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва освободит задержанных в Керченском проливе моряков в случае, если Киев обяжется обеспечить их участие в судебном процессе.
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Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
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Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
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Сбой произошёл в работе европейской навигационной системы Galileo

В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошёл масштабный сбой.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики

Жители Москвы и Московской области вряд ли смогут увидеть предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, из-за облачной погоды, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
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Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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