Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничниковИзвестия 09:01
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МИД Азербайджана. Информация об инциденте появилась ранее в понедельник в азербайджанских соцсетях.
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с чего всё началось
Группа жителей Грузии, нарушив границу с Азербайджаном, совершила нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в МИД Азербайджана, сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.РИА Новости08:44
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