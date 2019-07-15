Группа жителей Грузии, нарушив границу с Азербайджаном, совершила нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в МИД Азербайджана, сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

с чего всё началось

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МИД Азербайджана. Информация об инциденте появилась ранее в понедельник в азербайджанских соцсетях.

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