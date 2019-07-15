Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МИД Азербайджана. Информация об инциденте появилась ранее в понедельник в азербайджанских соцсетях.

Политика МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.

Наука Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de) Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Авто «АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.

Армия и оружие Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Общество В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».

Футбол РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Здоровье Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Происшествия В Москве задержан растливший двух девочек в Твери педофил Полиция задержала в Москве жителя Твери, разыскиваемого за растление двух малолетних девочек.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Общество Петербург ожидает цифровизация электросетевого комплекса "К 2030 году все подстанции на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут обладать всеми элементами наблюдаемости, управляемости и цифровизации", - заверил генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Рюмин.

Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Происшествия Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина Олимпийский чемпион 1984 года и бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях американец Пернелл Уитакер погиб в возрасте 55 лет.

Политика Евросоюз одобрил санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Космос Утонет ли «Федерация»: как будут спасать космонавтов с нового корабля Недавно в прессе появилась информация, что перспективный космический корабль «Федерация» имеет серьезную уязвимость, ставящую под угрозу жизни экипажа.

Культура Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство.