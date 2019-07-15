Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничниковИзвестия 09:01
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МИД Азербайджана. Информация об инциденте появилась ранее в понедельник в азербайджанских соцсетях.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Наука
Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de)
Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
Обновлено в 17:23
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk
В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:30
Общество
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
Обновлено в 15:17
Футбол
РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура
Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).
Обновлено в 17:27
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске
Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.
Обновлено в 05:52
Космос
«Хаббл» нашел «невозможный» космический объект
Странную структуру обнаружили астрономы вокруг черной дыры.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Не может быть: США нашли уязвимость в российских С-400
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Москве задержан растливший двух девочек в Твери педофил
Полиция задержала в Москве жителя Твери, разыскиваемого за растление двух малолетних девочек.
Обновлено в 13:46
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
В сети появились изображения часов Apple Watch, работающих на платформе iOS
Вполне возможно, что когда-то производитель захочет изменить интерфейс, и тогда в дело вступят эти изображения.
Обновлено в 03:12
Общество
Петербург ожидает цифровизация электросетевого комплекса
"К 2030 году все подстанции на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут обладать всеми элементами наблюдаемости, управляемости и цифровизации", - заверил генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Рюмин.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина
Олимпийский чемпион 1984 года и бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях американец Пернелл Уитакер погиб в возрасте 55 лет.
Обновлено в 14:44
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Космос
Утонет ли «Федерация»: как будут спасать космонавтов с нового корабля
Недавно в прессе появилась информация, что перспективный космический корабль «Федерация» имеет серьезную уязвимость, ставящую под угрозу жизни экипажа.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Обновлено в 10:59
Культура
Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности
Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство.
Обновлено в 08:44
Политика
Временным и.о. главы Пентагона стал министр ВМС Ричард Спенсер
Министр ВМС США Ричард Спенсер временно стал исполняющим обязанности министра обороны страны после того, как кандидатура его предшественника Марка Эспера была выдвинута Белым домом для назначения на должность главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 17:11
Кино
На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29