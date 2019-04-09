Политика
Гражданам предложили дать льготы по НДФЛ во время «ипотечных каникул»Парламентская газета 08:42
В Госдуму внесли законопроект об освобождении от подоходного налога материальной выгоды, которую граждане получат во время «ипотечных каникул».
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Законопроект об освобождении граждан от НДФЛ во время «ипотечных каникул» внесен в ГД
Интерфакс - Россия04:43
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