Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛREGNUM вчера в 06:05

Претендовать на льготу смогут те, кто воспользовался правом на «ипотечные каникулы». Речь идет об уплате НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.

Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛ

Происшествия В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.

Политика У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей «По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Происшествия Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Авто Стало известно, когда в России появится внедорожник Suzuki Jimny Названа дата выхода на российский рынок компактного внедорожника Jimny японского бренда Suzuki. Он должен появиться в РФ осенью 2019 году.

Происшествия Тренера сборной Аргентины сбила машина Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был доставлен в больницу Мальорки.

Политика Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.

Армия и оружие На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Наука Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.

Общество Названы лидеры среди регионов России по трудоустройству молодёжи Что касается высокого уровня трудоустройства молодёжи в Липецкой и Белгородской областях, то эксперт связывает это со структурой экономики, которая присуща этим регионам.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Личный секретарь Далай-ламы Тензин Талха сообщил, что состояние духовного лидера "стабильно", он проведет в больнице "два-три дня".

Космос LIGO поймала первую гравитационную волну нового сезона Новый сеанс поиска гравитационных волн на паре американских установок LIGO и европейской антенне Virgo начался 1 апреля.

Культура В России запустили новый телеканал «Победа» Телеканал "Победа", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, запущен в российском эфире.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Происшествия Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Политика Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Происшествия Мамаев и Кокорин частично признали свою вину Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во время первого заседания суда признали себя виновными, но только частично, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Экономика Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".

Происшествия СК возбудил дело против судей из Литвы из-за приговора россиянам По данным следствия, в марте 2019 года указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.

Политика Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.

Политика Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств 23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Транспорт Запуск трассы Москва—Петербург может состояться до 29 сентября В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.