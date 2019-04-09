Политика

Гражданам предложили дать льготы по НДФЛ во время «ипотечных каникул»Парламентская газета 08:42

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от подоходного налога материальной выгоды, которую граждане получат во время «ипотечных каникул».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуму внесли законопроект, освобождающий от налога доход в рамках ипотечных каникул

ТАСС11:38

Володин и Матвиенко предложили освободить от НДФЛ граждан-участников «ипотечных каникул»

Коммерсантъ05:35

Воспользовавшихся «ипотечными каникулами» предложили освободить от НДФЛ

Известия04:57

Законопроект об отмене уплаты НДФЛ в период ипотечных каникул внесен в ГД

REGNUM09:04

Законопроект об освобождении граждан от НДФЛ во время «ипотечных каникул» внесен в ГД

Интерфакс - Россия04:43

Предложены налоговые льготы для воспользовавшихся ипотечными каникулами

РИА Новости04:31

СМИ узнали об идее парламента РФ ввести льготы по НДФЛ на время ипотечных каникул

Говорит Москва04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Политика

Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Обвинение попросило признать норвежца Берга виновным в шпионаже

Гособвинение в ходе прений сторон в Мосгорсуде попросило признать гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Авто

Toyota опубликовала первый тизер нового поколения Highlander

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Театры

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

Обновлено в 16:42
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Обновлено в 15:50
Политика

Две партии объявили о победе на выборах в Израиле

Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
Обновлено в 17:12
Политика

Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил в сенате, что закупка Египтом российских самолётов Су-35 приведёт к санкциям.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле

Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Путешествия

Сахалинская область в четыре раза увеличила финансирование туротрасли

Финансирование отрасли туризма в Сахалинской области в 2019 году выросло в четыре раза по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 10:20
Кино

В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией

Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Политика

Венесуэла покинет Организацию американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Политика

В России появятся генетические паспорта

В документе сказано, что внедрение генетических паспортов должно помочь защитить россиян от биологических и химических угроз посредством сбора данных «о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения».
Обновлено в 02:54
Происшествия

Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта

Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв

Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.
Обновлено в 17:02
Транспорт

Пенсионерам отменили льготы на проезд в Новокузнецке

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.
Обновлено в 16:15
Политика

Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву

США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
Обновлено в 04:30
Политика

Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику» из-за усиливающейся активности НАТО.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное