Гражданам предложат заработать на информации о себеКоммерсантъ 18:10

Гражданам предложат заработать на информации о себе Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке.

с чего всё началось

ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке. Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах.

Гражданам предложат заработать на информации о себе

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