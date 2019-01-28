Экономика
Гражданам предложат заработать на информации о себеКоммерсантъ 18:10
ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке. Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах.
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Гражданам предложат заработать на информации о себе Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке.Коммерсантъ18:10
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Происшествия
Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи
Обновлено в 12:06
Единоборства
Райан Бейдер на 34 секунде нокаутировал Федора Емельяненко
Бой, прошедший в ночь на воскресенье по московскому времени в Лос-Анджелесе, завершился досрочной победой Бейдера на 34-й секунде первого раунда.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено в 21:40
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Общество
Создатели «Смешариков» отреагировали на иск Фонда кино
В группе компаний "Рики", которая владеет правами на "Смешариков", отреагировали на данные об иске, поданном к продюсеру мультфильма Илье Попову из-за невозвращенных средств.
Обновлено в 19:13
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.
Обновлено в 06:12
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Три здания обрушились после взрыва в Гааге
В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Происшествия
МЧС проверит звонки о «минировании» в школах и больницах Хакасии
Сотрудники МЧС проверяют звонки от неизвестных, которые сообщают о минировании школ и больниц в Хакасии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике в понедельник.
Обновлено в 21:22
Армия и оружие
Военные пробили затор на Бурейском водохранилище на 11 м в глубину
"Силами специалистов сводного отряда ВВО в районе обвала на Бурейском водохранилище были проведены подрывы обрушенных скальных пород, что позволило пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:10
Политика
Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными
Обновлено в 19:37
Происшествия
Семь человек госпитализировали после пожара в Кемерово
Обновлено в 21:37
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58
Число жертв прорыва дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 58, пропавшими без вести числятся 305 человек, говорится в сообщении экстренных служб штата Минас-Жерайс.
Обновлено в 17:47
Экономика
Олег Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%
Российский бизнесмен Олег Дерипаска снизил свою долю в En+ до 44,95% в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием санкций.
Обновлено в 18:44
Кино
Фильм «Т-34» стал вторым по сборам в истории российского кино
Военная лента «Т-34» заняла второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кинематографа.
Обновлено в 14:06
Политика
Против передачи южных Курил Японии выступили 77% россиян
Большинство россиян (79%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено в 20:07
Политика
Саакашвили пообещал сменить власть в Грузии за 72 часа
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство страны мирным путем".
Обновлено в 20:50
Происшествия
Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия
В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Экономика
На Украине начали продавать гривны в рулонах
Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.
Обновлено в 14:55
Экономика
В России заработала система быстрых платежей
С 28 января в России в тестовом режиме начала работу система быстрых платежей (СБП). В полноценном режиме платформа заработает 29 февраля.
Обновлено в 20:34
Происшествия
В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть
Обновлено в 16:20
Политика
WSJ: премьер Венгрии отказал США в усилении давления на Россию и Китай
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ответил отказом на просьбы США усилить давление на Россию и Китай, заявив, что он хочет, чтобы его страна в этом отношении "сохраняла нейтралитет, как Австрия".
Обновлено в 19:05
Общество
В Париже началось первое движение «красных платков»
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X
Обновлено в 07:50
Авто
В Аргентине представили уникальный суперкар Donatini MB 8
В Аргентине местным жителем представлена уникальная модификация спорткара Donatini MB 8, который обзавелся дизайном, напоминающим модели 80-х годов.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10
Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Общество
Штормовые волны высотой до 9 м ожидаются у берегов Камчатки
Обновлено в 19:20
Общество
В Москве выпадет 20% месячной нормы осадков
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля
Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42